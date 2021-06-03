Три четверти украинцев против дистанционной работы

В мае 14% представителей экономически активного населения заявили, что хотят работать дистанционно. Негативно к дистанционной работе отнеслись 73% экономически активных респондентов, еще 12% не определились, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Чаще всего к дистанционной работе положительно относятся те, кто, во время пандемии коронавируса перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы (29,5%), хотя большинство из них (56%) не хотят работать дистанционно.

Среди тех, кто отвечает, что перешел на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы, - соответственно 22% и 69%, среди тех, кто во время пандемии пошел в полностью оплачиваемый длительный отпуск - соответственно 17% и 79%, ушел в частично оплачиваемый отпуск - соответственно 13% и 75%, ушел в неоплачиваемый отпуск - соответственно 12% и 70,5%, потерял работу - соответственно 11% и 60%, среди тех, кто не почувствовал никаких изменений и работает, как и раньше - соответственно 10% и 80%.

Отношение к дистанционной работе статистически значимо не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%), так же как и среди тех, кто работает на постоянной основе (соответственно 14% и 75%) и тех, кто работает на временной основе (соответственно 12,5% и 76,5%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.