Симптомы и признаки для определения пониженной кислотности желудка
Соляная кислота – это водный раствор хлористого водорода, который вырабатывают париетальные клетки желудка. Она необходима для переваривания пищи и расщепления питательных веществ. Она подготавливает их для дальнейшей обработки в кишечнике. Кроме того, вещество обеззараживает и защищает пищеварительный тракт от патогенных бактерий и микробов, сообщает Econet.
В организме взрослого человека ежедневно вырабатывается до 2 л желудочного сока. Нормой является показатель уровня рН 0,9–1,5 и концентрация кислоты 0,4–0,6%. Если анализы показывают более низкие цифры при измерении, врачи говорят о пониженной кислотности желудка или первом признаки гастрита.
Для диагностики используются различные методы и способы. Но можно самостоятельно определить пониженную кислотность в домашних условиях.
Понаблюдайте за собственным организмом и обратите внимание на следующие признаки:
- изжога в разное время суток;
- появление тяжести и вздутия после обеда;
- ощущение, что пища не переваривается;
- тошнота после пробуждения;
- появление пищевой аллергии;
- расслоение ногтевой пластины;
- развитие дисбактериоза, запоров, диареи;
- акне;
- активное сечение и выпадение волос.
При пониженной кислотности часть пищи плохо переваривается, организм получает меньше белков и микроэлементов. Анализы показывают хроническую нехватку витаминов группы В, что сказывается на работе нервной системы: появляется нервозность, бессонница, раздражительность, снижается активность.
Одним из необычных признаков пониженной кислотности желудка – частые пищевые отравления или расстройства. При недостатке соляной кислоты бактерии могут проникать в кишечник, провоцировать брожение и воспаление. При этом другие члены семьи не ощущают даже легкого дискомфорта.