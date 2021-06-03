Симптомы и признаки для определения пониженной кислотности желудка

Соляная кислота – это водный раствор хлористого водорода, который вырабатывают париетальные клетки желудка. Она необходима для переваривания пищи и расщепления питательных веществ. Она подготавливает их для дальнейшей обработки в кишечнике. Кроме того, вещество обеззараживает и защищает пищеварительный тракт от патогенных бактерий и микробов, сообщает Econet.

В организме взрослого человека ежедневно вырабатывается до 2 л желудочного сока. Нормой является показатель уровня рН 0,9–1,5 и концентрация кислоты 0,4–0,6%. Если анализы показывают более низкие цифры при измерении, врачи говорят о пониженной кислотности желудка или первом признаки гастрита.

Для диагностики используются различные методы и способы. Но можно самостоятельно определить пониженную кислотность в домашних условиях.

Понаблюдайте за собственным организмом и обратите внимание на следующие признаки:

изжога в разное время суток;

появление тяжести и вздутия после обеда;

ощущение, что пища не переваривается;

тошнота после пробуждения;

появление пищевой аллергии;

расслоение ногтевой пластины;

развитие дисбактериоза, запоров, диареи;

акне;

активное сечение и выпадение волос.

При пониженной кислотности часть пищи плохо переваривается, организм получает меньше белков и микроэлементов. Анализы показывают хроническую нехватку витаминов группы В, что сказывается на работе нервной системы: появляется нервозность, бессонница, раздражительность, снижается активность.

Одним из необычных признаков пониженной кислотности желудка – частые пищевые отравления или расстройства. При недостатке соляной кислоты бактерии могут проникать в кишечник, провоцировать брожение и воспаление. При этом другие члены семьи не ощущают даже легкого дискомфорта.