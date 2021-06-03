Правительство утвердило финплан Нафтогаза на 2021 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2021 год, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании.

В сообщении пресс-службы "Нафтогаза" отмечается, что финансовый план — это основополагающий документ, который определяет главные направления деятельности компании в плановом году, содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности.

При изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, законодательство позволяет корректировать финансовый план до двух раз в течение планового года.

В то же время пресс-служба компании не опубликовала ожидаемые результаты деятельности, которые содержит утвержденный финплан.