Правительство утвердило финплан Нафтогаза на 2021 год

Правительство утвердило финплан Нафтогаза на 2021 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2021 год, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании.

В сообщении пресс-службы "Нафтогаза" отмечается, что финансовый план — это основополагающий документ, который определяет главные направления деятельности компании в плановом году, содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности.

При изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, законодательство позволяет корректировать финансовый план до двух раз в течение планового года.

В то же время пресс-служба компании не опубликовала ожидаемые результаты деятельности, которые содержит утвержденный финплан.

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