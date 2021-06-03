Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-паспортов
Украина и Грузия планируют в ближайшее время договориться о взаимном признании документов о вакцинации против коронавируса. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, сообщает Укринформ.
"Важной стала договоренность о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации (против COVID-19 - ред). Это должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами, которые охотно будут посещать обе наши страны", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что украинско-грузинские отношения должны развиваться во всех сферах взаимного интереса.
"Убежден, что достигнутые в ходе сегодняшних переговоров договоренности станут толчком для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных, инфраструктурных, логистических проектов", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства также подчеркнул, что политический диалог между Украиной и Грузией приобретает
"особых оборотов", и это очень важные сигналы для бизнеса, граждан двух государств.
Также Шмыгаль отметил, что общие цели Украины и Грузии заключаются в европейской ассоциации и ассоциации с НАТО и в ряде других направлений.