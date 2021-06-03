Греция сообщила о вероятной слежке спецслужб РФ за Протасевичем

Следователи службы внутренней безопасности Греции предположили, что Роман Протасевич мог быть отслежен неизвестными людьми – вероятно, белорусскими или российскими спецслужбами – за несколько дней до полета в Грецию. Об этом пишут иностранные СМИ.

Так, по заявлению службы внутренней безопасности, лица, которые имели российские паспорта, несколько дней отслеживали Романа Протасевича на Крите, прежде чем он сел на роковой для себя рейс.

Как сообщается, незадолго до полета, по словам коллег Протасевича, он видел, как некие люди следовали за ним через аэропорт Афин и фотографировали. Предположительно, именно эти лица следили за Протасевичем, чтобы определить, когда он совершит полет, который пройдет над воздушным пространством Беларуси.

Должностные лица греческой национальной разведывательной службы сообщили местным СМИ, что по крайней мере три неизвестных оперативника выслеживали Протасевича в Афинах с момента его прибытия перед конференцией 9 мая.

Считается, что после завершения конференции 16 мая Протасевич уехал в отпуск на несколько дней на Крит со своим партнером, где они также находились под наблюдением тех, кто, предположительно, были российскими или белорусскими разведчиками.

"Мы считаем, что эти люди действовали от имени Беларуси и помогли установить, что Протасевич находился на борту самолета, когда он пролетал над Беларусью. Протасевич и его подруга София Сапега были сняты с самолета, когда он приземлился в Минске.

Когда рейс наконец приземлился в Вильнюсе, выяснилось, что еще трое пассажиров также высадились в белорусской столице..." , – заявил местным СМИ заместитель министра иностранных дел Греции Милитадис Варвициотис.