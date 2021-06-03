"ЛНР" хочет признать СБУ и разведку Минобороны террористическими организациями

"Генпрокуратура" так называемой "ЛНР" планирует обратится в "Верховный суд республики" с исковым заявлением и признании Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями, сообщает Страна.ua.

"В настоящий момент Генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный Суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины террористическими организациями" , - ﻿заявила представитель "Генпрокуратуры ЛНР" Инна Семенова.