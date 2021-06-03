5 кардиологических препаратов, которые могут навредить другим органам

Препараты, которые врачи прописывают при сердечно-сосудистых заболеваниях, имеют свои побочные эффекты. Их действие наносит определенный ущерб органам и системам, сообщает Econet.

Лекарства для сердечников: что важно знать?

Среди различных заболеваний проблемы сердечно-сосудистой системы отличаются разнообразием и сложностью. Не секрет, что именно патологии сердца и сосудов стоят на первом месте в мире как причина смертности. Современная фармакология располагает широким выбором препаратов для профилактики и лечения кардиологических заболеваний. Они, безусловно, эффективны. Но своим побочным действием они могут ухудшать функции других внутренних органов.

Вот 5 групп препаратов, которые применяются в кардиологии, и имеют серьезное побочное действие.

Нитроглицерин.

Как правило, нитроглицерин применяют при ишемической болезни сердца, но побочными эффектами его употребления проявляются головные боли и внезапное снижение кровяного давления.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин).

Это лекарство прописывается докторами в профилактических целях против тромбозов. Продолжительное применение данного препарата входит в план реабилитации больных, переживших операции по установке расширяющих артерии стентов.

Но употребление аспирина может нанести ущерб нежным слизистым оболочкам и имеет риск возникновения эрозийных процессов в пищеварительном тракте. Одним из серьезных побочных действий ацетилсалициловой кислоты медики называют ее способность провоцировать внутренние кровотечения. Как правило, кровотечения возникают в желудке, но иногда они отмечаются и в мозге, что может послужить фактором инсульта.

Диуретики (мочегонные).

Эту группу препаратов обычно прописывают больным, страдающим сердечной недостаточностью, следствием которой является отечность в ногах. Если жидкость задерживается в тканях, это служит дополнительной нагрузкой на сердце и сосуды, в то время как диуретики, выводят жидкость и снижают нагрузку.

Однако диуретики лишают кровь электролитов. А это угрожает предобморочным состоянием, слабостью, головокружением. Плюс ко всему, при приеме данных препаратов ряд пациентов указывают на боль в области сердца.

Гликозиды

Такие лекарства прописывают при аритмии. Если вы принимаете гликозиды, важно придерживаться рекомендованной дозировки и схемы приема медикамента. Игнорируя эти условия, больной может усугубить свои кардиологические проблемы (не исключена и остановка сердца). Дело в том, что - гликозиды отрицательно воздействуют на ритм сердца и проводимость сердечных импульсов.

Бета-блокаторы

Такие препараты выписывают больным после перенесенного инфаркта, когда ставятся диагнозы аритмия, стенокардия, гипертония, ишемия. В группе данных медикаментов есть неселективные бета-блокаторы, действующие в комплексе на весь организм. Их употребление может спровоцировать обострения бронхиальной астмы, абструктивного бронхита, гипогликемии, проблемы потенции, развитие депрессивных состояний.

Когда речь идет о соотношении пользы и ущерба для организма при применении лекарств, всегда важно взвесить эти два момента. Часто без некоторых препаратов человеку, имеющему заболевания, просто не обойтись. Но в то же время их побочный эффект отражается на других органах и системах. Что для больного более весомо: лечение или побочное действие? Ведь с сердечно-сосудистыми заболеваниями шутить опасно.