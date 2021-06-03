В Беларуси вышел фильм-"расследование" о Протасевиче

В Беларуси государственный канал ОНТ представил фильм "Рейс Афины-Вильнюс" об оппозиционном журналисте, создателе и экс-главном редакторе Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче, сообщает Корреспондент.

В фильме утверждается, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона "Азов". В картине присутствуют фотокадры, на которых запечатлен Роман в военной форме. Он стоит в строю, позирует на фоне боевой техники.

Авторы картины утверждают, что Протасевич был в зоне боевых действий не в качестве журналиста, а в качестве военного.

Телеканал приводит цитату из интервью оппозиционера, которое он якобы дал в том году изданию "Радио Свобода".

"Мой приезд на войну абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию", — якобы говорит Протасевич.

Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Билецкий утверждает, что Протасевич находился в Широкино в качестве журналиста.

"Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино… Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", — заявил Билецкий.

Кроме того, в фильме показали новые фрагменты допроса задержанного журналиста и представлены другие детали экстренной посадки лайнера, летевшего из Греции в Литву через воздушное пространство Беларуси.