Межбанк: отголоски интервенций НБУ

Вчерашнее появление НБУ на межбанковском валютном рынке﻿ с интервенцией на покупку валюты взбудоражило импортеров, и сегодня в начале торгов они начали активно покупать валюту, что вызвало кратковременный рост котировок безналичного доллара.

Однако продолжения этот рост не имел: обрадовавшиеся такому повороту событий экспортеры за 45 минут оперативно удовлетворили возникший спрос, и котировки снова пошли вниз. После обеда ситуация изменилась на противоположную: число продавцов почти в 2 раза превысило число покупателей валюты. Сделки проводились даже по 27,318-27,32 гривен.

На наличном валютном рынке крайне внимательно следили за происходящим на межбанке. Длившийся менее часа рост котировок безналичного доллара не оказал никакого влияния на цену наличного «американца», которая продолжила снижение. Утром в столице доллар продавали по 27,33-27,34 гривен, а к обеду – уже по 27,30-27,31 гривен.

Евро на FOREX решил повторить вчерашнюю траекторию движения и сегодня с самого утра вновь пошел вниз, опустившись к 11 утра к отметке 1,2178 доллара. Наличный евро отреагировал снижением до 33,27-33,29 гривен: по такой цене его продавали в Киеве в обед.

Торговля наличным рублем в Киеве сконцентрировалась в узком диапазоне 3,70-3,72 гривны за 10 рублей. И более дешевые, и более дорогие предложения сегодня встречались гораздо реже.

Цена польского злотого в Киеве пока сохраняется на уровне 7,45-7,50 гривен. Но если евро продолжит и дальше дешеветь, то ценник на злотый также будут пересматривать в сторону снижения.