ВР приняла закон о противодействии антисемитизму

В ходе заседания в четверг, 3 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с антисемитизмом. В документе дается обозначение антисемитизма, указываются его основные проявления и прописывается наказание за него, сообщает Страна.ua.

За принятие законопроекта за основу проголосовали 252 нардепа.

В соответствии с проектом закона антисемитизмом предлагают считать:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда таким лицам, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, которые озлобляют, заявлений о таких лицах;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;﻿

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

призывы к антисемитизму.

За антисемитизм предлагают наказывать в соответствии со статьей 161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Лиц, допустивших антисемитские действия, предлагают наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет. При этом, если проявления антисемитизма были соединены с насилием, обманом или угрозами, а также совершены должностным лицом, это грозит штрафом от 500 до 1000 минимумов (8 500-1 7000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Если такие действия были совершены организованной группой лиц или они имели тяжелые последствия, то за преступление будет грозить срок от пяти до восьми лет.