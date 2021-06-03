Зеленский рассказал, что происходит с обещанной "Большой стройкой"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках национальной программы «Большая стройка» в Украине необходимо завершить строительство почти тысячи объектов в ближайшие годы, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал на первом заседании палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте в Хмельницком. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Этот Дворец спорта (незавершенный объект в Хмельницком - УНИАН) и почти тысяча объектов «Большой стройки» на 2021 год и проекты, запланированные на последующие годы, непременно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя" , - сказал Зеленский.

По его словам, для этого и многих других вопросов определяющее значение имеет взаимодействие органов центральной и местной власти.

"У нас есть проблемные общие тенденции. Понимаем, где и на каком этапе нужно помочь регионам и надо вмешиваться" , - отметил глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что реформа местного самоуправления только началась, завершился только первый этап базового уровня.