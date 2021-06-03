Дожди прекратятся, но не везде: прогноз погоды на пятницу

Проливные дожди в большей части областей должны закончиться, их место сразу же займет теплая и ясная погода. Тем не менее жителям Восточной и частично Южной Украины придется потерпеть тучи на небе и лужи на асфальте.

В пятницу, 4 июня, на западе и севере страны, а также Одесской области температура поднимется в среднем до +19...+21 градуса по Цельсию, а ночью опустится до 9-11. В большинстве центральных регионов, исключая Днепропетровщину, и в Николаевской области прогнозируют около 18-20 с отметкой “плюс” в светлое время и 10-12 в темное. В Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму на протяжении дня будет от 16 до 19 тепла, после захода солнца – в районе 10-13. В восточных Харьковщине, Донетчине и Луганщине – не более +17 и +12 днем и ночью соответственно.

Осадки обещают в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, восточных областях и Крыму. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях дождь средней интенсивности или сильный, в остальных регионах – незначительный. В других частях страны сухо. Ветер ночью южный, днем северо-восточный, 7-12 м/с.

Погодные условия не будут нести какой-либо угрозы, по всей стране “зеленый” уровень.

Об опасности возникновения пожаров не сообщается.

В Киеве пасмурно с прояснениями, но сухо. Днем столичные термометры покажут +19...+21°C, а ночью – около 10-12. Скорость ветра – 3-5 м/с.