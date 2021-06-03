Зеленский придумал, как реанимировать шахтерские городки

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в скором времени парламент примет законопроект 4416-1, который касается стимулирования создания индустриальных парков, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины со ссылкой на Новости Донбасса.

"На следующей неделе проговорим на встрече по повестке дня, когда можем вынести на второе чтение [законопроект] 4416-1" , — сказал президент

Также Зеленский надеется, что « философия индустриальных парков » поможет шахтерским городам, « в которых нет ничего, кроме просто шахт» .

"Мы заинтересованы, чтобы там появлялись современны школы, спортивные площадки. И должны там появляться индустриальные парки, потому что мы понимаем, что людям просто негде получать зарплату — нет рабочих мест" , — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский считает, что развитие индустриальных парков необходимо для восстановления разрушенной боевыми действиями инфраструктуры Донбасса.