Елена Зеленская хочет создать Офис первой леди

Елена Зеленская планирует оставить после себя в ОП отдельную структуру, которая бы профессионально занималась делами первой леди, сообщает Новое время.

Елена Зеленская рассказала, что сейчас чин первой леди законодательно не закреплен в Украине.

"Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы", — объяснила она на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

С одной стороны, — говорит первая леди, — это свобода, но с другой — большие ожидания:

"От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать".

Она добавила, что не знала, с чего начинать свою деятельность в статусе первой леди:

"Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть".

Для эффективности своей работы Зеленская определилась с четырьмя направлениями, чтобы действовать согласно плану: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.

Она считает, чтобы деятельность первой леди была полезной с самого начала каденции нового президента, для этого следует удерживать небольшую команду профессионалов в Офисе президента.