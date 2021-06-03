Мировые цены на еду установили рекорд

Индекс цен на продовольственные товары в мае вырос на 4,8 процента по сравнению с апрелем (до 127,1 пункта). Цены на еду в мире установили новый рекорд, который держался с сентября 2011 года. Об этом сказано в обзоре сельскохозяйственной организации ООН (FAO, сообщает Лента.Ру.

Индикатор растет уже 12-й месяц подряд. Индекс цен на растительное масло увеличился на 7,8 процента к апрелю, сахар подорожал на 6,8 процента. Зерновые в мае подскочили на шесть процентов, сильнее всего подорожала кукуруза. На это повлияло снижение прогнозов производства в Бразилии.

Индекс цен на мясную продукцию в мае увеличился на 2,2 процента. Это произошло в основном из-за увеличения закупок со стороны Китая, а также из-за снижения предложения в мире. Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,5 процента.

Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожают быстрее всего. Лидерами по росту цен в ближайшие два года могут оказаться соя, масленичные культуры и зерно — именно в этом сегменте возможен наибольший рост мировых цен. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

Соевые бобы в ближайшие 24 месяца могут подорожать на 20-30 процентов, масленичные культуры — на 8 процентов, а зерно — на 7 процентов.