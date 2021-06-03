Голые украинки и белоруски устроили минуту крика под штаб-квартирой ЕС

В Польше под штаб-квартирой Евросоюза белорусские, украинские и польские активистки устроили "минуту крика" в поддержку политзаключенных в Беларуси, сообщает Страна.ua.

Активистки устроили минуту крика у штаб-квартиры ЕС в Польше. Фото: телеграм-канал Витязевой

Участницы акции обратились с требованиями к крупным компаниям, таким как Ikea, Philip Morris и Nestlе.

Активистки устроили минуту крика у штаб-квартиры ЕС в Польше. Фото: телеграм-канал Витязевой

Об акции в Telegram-канале написала журналистка Юлия Витязева.

Активистки устроили минуту крика у штаб-квартиры ЕС в Польше. Фото: телеграм-канал Витязевой

Координатором акции выступил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко.

Активистки устроили минуту крика у штаб-квартиры ЕС в Польше. Фото: телеграм-канал Витязевой

Некоторые девушки были топлес. Они изобразили на груди логотипы компаний, требования к которым были выдвинуты во время акции.

Активистки устроили минуту крика у штаб-квартиры ЕС в Польше. Фото: телеграм-канал Витязевой

От Ikea активистки потребовали прекратить покупать белорусский лес, от Michelin - прекратить поставки в БелАЗ, МТЗ, БМЗ, от Philip Morris - расторгнуть контракты с Гродненской табачной фабрикой, от Siemens - закончить все деловые отношения с государственными структурами и аффилированными компаниями, от Nestlе-прекратить вкладывать средства в национальное белорусское ТВ.

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