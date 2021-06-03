В ПЦУ отреагировали на скандальное заявление своего священника об абортах

Представитель Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря прокомментировал скандальное высказывание священника-депутата Александра Дедюхина об абортах, которое возмутило соцсети, сообщает Деловая столица.

Дедюхин в грубой форме раскритиковал женщин, делающих аборты.

По словам представителя ПЦУ, это не первый раз Александр Дедюхин некорректно высказывается в соцсетях.

"Ему многократно давались наставления, что нужно быть сдержанным в сети. Владыка Федор (управляющий Полтавской епархией ПЦУ — Ред.) неоднократно говорил с отцом Александром об этом. Однако он на них не реагирует и восприятия это как "посягательство на свой медийный талант", — отметил архиепископ Евстратий в комментарии для ТСН.

Архиепископ Евстратий заверил, что реакция церкви обязательно будет.

"Но эта реакция не должна быть в раздувании хайп вокруг лица и этого заявления" , — отметил он.

Также спикер ПЦУ подтвердил, что церковь действительно осуждает аборты и не может изменить свою позицию.