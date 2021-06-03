Glovo открывает технологический хаб в Киеве

Сервис курьерской доставки Glovo открывает в Киеве первый технологический хаб компании Glovo в Восточной Европе, сообщает Интерфакс-Украина.

На пресс-конференции в Киеве в четверг генеральный менеджер компании Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрий Расновский заявил, что компания уже начала нанимать сотрудников. При этом рассматриваются варианты размещения хаба с учетом возможности в будущем масштабировать его на команду из 100 IТ-специалистов.

"Украина - центр нашего бизнеса в регионе. Мы уже инвестировали EUR50 млн в страну и планируем вложить около EUR20 млн за следующий год в развитие бизнеса, в приглашение специалистов, в маркетинг", - заявил соучредитель компании Glovo Саша Мишо.

Планируется, что киевский технохаб будет заниматься разработкой программных продуктов для всей сети Glovo.

"В Украине мы планируем создать инженерный центр, который будет работать над усовершенствованием наших платформ для всех участников сервиса Glovo - пользователей, курьеров, партнеров. Мы не только расширяем возможности компании на глобальном уровне, но и создаем центр для легкой адаптации продукта под локальные потребности рынка Украины и других стран", - заявил СТО компании Glovo Нарек Вердян.

Во время первого раунда работы хаба в Киеве компания планирует нанять около 50 разработчиков по разным направлениям, наращивая команду со временем.

Сейчас Glovo ищет специалиста на должность руководителя технического хаба в Киеве, затем откроет вакансии на позиции фронтенд и бэкенд инженеров, фулстек разработчиков, дата инженеров, менеджеров инженерных команд.

Как отмечают в компании, в основе работы сервиса Glovo - мощная IТ-инфраструктура, объединяющая мобильные приложения пользователей, партнеров и курьеров. Ранее вся разработка IТ-продукта осуществлялась в штаб-квартире Glovo в Барселоне и в технологическом хабе в Варшаве.

Теперь еще один такой технологический хаб будет работать в Киеве.

"Работа Glovo в Украине и открытие технологического хаба - это очень показательный успешный кейс для иностранных технологических компаний, и не только, в сфере foodtech... Я убежден, что подобные новости не только усиливают имидж Украины и наших IT-профессионалов на международном рынке, а также привлекают новые инвестиции", - прокомментировал открытие технохаба управляющий партнер венчурного фонда GR Capital Макс Филиппов.

Сервис Glovo был основан в Барселоне, работает более чем в 650 городах в 22 странах мира на трех континентах: в Европе, Центральной и Южной Америке, в Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуется более 2,5 млн потребителей, заказы доставляют более 51 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тыс.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года, он представлен в 29 городах.