Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Интервенции, которые Национальный банк провел в среду 2 июня, не смогли переломить тренд на укрепление национальной валюты.

Как стало известно порталу «Курс Украины﻿», вчера Национальный банк в ходе интервенции на межбанковском﻿ валютном рынке приобрел 20 млн долларов по цене 27,32 гривен. Появление регулятора после двухмесячного отсутствия на рынке взбудоражило импортеров, и сегодня сразу после открытия торгов на рынке возник перекос в сторону спроса. В результате котировки на короткое время выросли до 27,37 гривен на покупке и 27,41 гривен на продаже. Такие цены стали неожиданным подарком для продавцов валюты, которые не преминули им воспользоваться. К экспортерам присоединились спекулянты, почувствовавшие возможность заработать на понижении курса. Уже после обеда соотношение спрос-предложение изменилось в обратную сторону: число продавцов в два раза превысило желающих купить. Котировки упали ниже уровня, который вчера защищал Нацбанк; был установлен новый годовой минимум по безналичному доллару.

К закрытию торгов четверга опустились на 2,2 копейки на покупке и 2,5 копейки на продаже по сравнению с закрытием среды.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,29/27,35 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись уже вчерашнего: спрэд на открытии составил 6 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,3290 гривен прошла в 9:41. На старте число покупателей в 2 раза превосходило число продавцов валюты: импортеры, напуганные вчерашним внезапным выходом Нацбанка с интервенцией, приняли решение купить и оплатить контракты, не надеясь на дальнейшее снижение. Котировки отреагировали ростом, и уже в 10:10 был достигнут дневной максимум: 27,37 гривен на покупке и 27,41 гривен на продаже. Такие цены привлекли большое количество желающих продать валюту, поэтому цены тут же пошли вниз. Понадобилось 45 минут, чтобы вернуться к стартовым значениям, после чего снижение продолжилось. После обеда торговля шла в диапазоне 27,32-27,33 гривен, а пара сделок незадолго до закрытия торгов прошла даже по 27,30 гривен.

Котировки закрытия – 27,293/27,31 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 30 млн по сравнению со средой и составил 137,2 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3467 гривен.

Официальный курс доллара на 4 июня установлен на отметке 27,34гривен за доллар, снижение на 0,49 копейки.

Официальный курс евро на 4 июня установлен на отметке 33,2577 гривны за евро, снижение на 7,71 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2120 . Сегодня евро резко упал к американскому доллару после публикации сильных данных по рынку труда в США: согласно отчету ADP National Employment Report, число рабочих мест в частном секторе в мае увеличилось на 978 000, что является самым большим увеличением с июня прошлого года.

Российский рубль сегодня вырос к американскому доллару до 73,02 рублей за доллар после того, как министр финансов России Антон Силуанов объявил о намерениях России исключить доллар из Фонда национального благосостояния, заменив его евро, китайским юанем и золотом. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 73,15-73,28 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали в основном по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Отсутствие Нацбанка на сегодняшних торгах на межбанке подтвердило предположение, что регулятор не планирует жестко тормозить укрепление гривны и будет выходить на рынок только с целью ограничить скорость этого процесса. То, что сегодня цены ушли ниже защищаемого вчера уровня, означает, что доллар может продолжить снижение и дальше. Ближайшей серьезной целью для снижения является уровень 27,18-27,20 гривен, к которому безналичный доллар устремится в ближайшем времени.

Наличный доллар в столице к вечеру подешевел до 27,26-27,27 гривен. Снижение за день составило еще 7 копеек. Операторы валютного рынка ожидают некоторой стабилизации в пятницу, но все будет зависеть от настроения участников торгов на межбанке. Если снижение безналичного доллара продолжится теми же темпами, уже завтра мы можем увидеть 27,20-27,22 гривен за наличный доллар в обменниках.

Наличный доллар в столице к вечеру подешевел до 27,26-27,27 гривен. Снижение за день составило еще 7 копеек. Операторы валютного рынка ожидают некоторой стабилизации в пятницу, но все будет зависеть от настроения участников торгов на межбанке. Если снижение безналичного доллара продолжится теми же темпами, уже завтра мы можем увидеть 27,20-27,22 гривен за наличный доллар в обменниках.

Наличный доллар в столице к вечеру подешевел до 27,26-27,27 гривен. Снижение за день составило еще 7 копеек. Операторы валютного рынка ожидают некоторой стабилизации в пятницу, но все будет зависеть от настроения участников торгов на межбанке. Если снижение безналичного доллара продолжится теми же темпами, уже завтра мы можем увидеть 27,20-27,22 гривен за наличный доллар в обменниках.