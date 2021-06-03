В Ужгороде студенты-медики пошли на преступление ради сдачи госэкзамена

В Ужгороде студенты-медики использовали незаконную схему для сдачи государственного экзамена «Крок 2, сообщает InfoResist.

Правоохранители установили, что 20 студентов медвуза наняли за деньги других студентов, чтобы те сдали экзамен вместо них. Для этого нанятые люди должны были вклеить свои фото в паспорта тех, кто пытался избежать сдачи экзамена, и явиться в вуз с чужими документами.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook отметил, что количество сфальсифицированных документов может превышать 20. 2 июня некоторые сотрудники медицинского университета заметили вклейку фото в паспорта и вызвали полицию, из-за чего экзамен остановили.

Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Закарпатской области, по факту подделки документов открыто уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли к махинациям администрация вуза и преподаватели.