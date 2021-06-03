В Ужгороде студенты-медики пошли на преступление ради сдачи госэкзамена

В Ужгороде студенты-медики пошли на преступление ради сдачи госэкзамена

В Ужгороде студенты-медики использовали незаконную схему для сдачи государственного экзамена «Крок 2, сообщает InfoResist.

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Правоохранители установили, что 20 студентов медвуза наняли за деньги других студентов, чтобы те сдали экзамен вместо них. Для этого нанятые люди должны были вклеить свои фото в паспорта тех, кто пытался избежать сдачи экзамена, и явиться в вуз с чужими документами.

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Заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook отметил, что количество сфальсифицированных документов может превышать 20. 2 июня некоторые сотрудники медицинского университета заметили вклейку фото в паспорта и вызвали полицию, из-за чего экзамен остановили.

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Как сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Закарпатской области, по факту подделки документов открыто уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли к махинациям администрация вуза и преподаватели.

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