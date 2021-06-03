Одесского активиста задержали по подозрению в вымогательстве

Одесский «активист» Евгений Резвушкин задержан по подозрению в крупном вымогательстве. Об этом редакции рассказал источник в полиции, сообщает Думская.

По словам собеседника, лидер организации «Автомайдан Одесса» и владелец частной охранной фирмы «Варта міста» попался в момент, когда требовал 15 тысяч гривен от предпринимателя, который содержит незаконный зал игральных автоматов.

Сейчас Резвушкин находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему будет избирать Беляевский районный суд Одесской области.

Напомним, Евгений также фигурирует в головном производстве, открытом по признакам части 3 ст. 298 УК Украины («незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия»). Речь идет о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.