Шевченко прокомментировал матч с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что победа над Северной Ирландией (1:0) стала для его подопечных важным моментом с точки зрения уверенности в себе. По его словам, товарищеский статус матча не говорит о том, что его результат не имеет значения, сообщает Обозреватель.

На послематчевой пресс-конференции наставник нашей национальной команды отметил, что игрокам нужно продолжать работать над реализацией голевых возможностей. Андрей Николаевич считает, что наша команда провела неплохой поединок.

"Уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские игры. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить. Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру" , – цитирует слова Шевченко издание Tribuna.

Он также рассказал о тактике, которую подготовил на матч с Северной Ирландией.

"Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться. Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны. В первой тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили" , – подытожил Шевченко.

Напомним, что 7 июня сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч против Кипра, а затем начнет свой путь на Евро-2020. Наша команда встретится с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).