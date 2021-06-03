Жителей Латвии призвали воздержаться от поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел Латвии призывает жителей воздержаться от неважных поездок в Беларусь после того, как соседняя страна ужесточила правила пересечения границы, чтобы ограничить выезд из республики, сообщает ТАСС.

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

"Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии" , - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

"Нынешний порядок предусматривает, что из Белоруссии смогут выехать те люди, у кого есть разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но не чаще, чем раз в полгода. Поэтому МИД обновил предупреждение для путешественников, с нормами можно ознакомиться на нашей домашней странице" , - добавил он.

Государственный пограничный комитет Белоруссии 31 мая сообщил, что для граждан этой страны и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии, выезд временно ограничен.