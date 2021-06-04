Астафьева в трендовом купальнике позировала на отдыхе

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась летними фото, на которых позировала в трендовом в этом сезоне купальнике с ярким принтом. Она дополнила образ солнцезащитными очками круглой формы, сообщает Обозреватель.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Так, она появилась в цельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее пышные формы. Мокрые волосы были аккуратно зачесаны назад.

Астафьева показала фото в купальнике. Источник: instagram.com/da_astafieva