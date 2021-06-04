Парламент Чехии провалил отставку премьера Бабиша

Чешский парламент не сумел вынести действующему премьер-министру страны Андрею Бабишу вотум недоверия, сообщает Украинская правда.

Из 200 депутатов только 89 человек проголосовали за его отставку - при необходимых 101, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием.

Причиной вотума недоверия является подозрение в конфликте интересов Бабиша, действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса, а также то, что коммунисты официально разорвали соглашение о сотрудничестве с правительством меньшинства.