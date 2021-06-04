Знаменитому бульдогу на капоте исполнилось 100 лет

3 июня 1921 года на капотах известных грузовиков фирмы Mack начали устанавливать знаменитые декоративные фигурки в виде бульдога, сообщает Автоцентр.

Ровно 100 лет появилась одна из самых красивых эмблем на грузовых автомобилях, которые выпускала фирма Mack. История этой компании восходит к 1901 году, когда пятеро братьев Мак основали фирму по сборке небольших автобусов. А с 1905 года они начали производство грузовых автомобилей.

Мировую славу принесли компании грузовики Mack AC, конструкцию которых разработал инженер Альфред Мейзьюри. Машина выпускалась с 1916 года, в трех версиях – грузоподъемностью 3,5 или 5,5 или 7,5 т.

Четырехцилиндровый двигатель с двумя литыми чугунными блоками развивал 75 л. с. Как и у машин известной французской фирмы Renault, радиатор располагался позади капота. Коробка передач была 4-ступенчастая, привод на задние колеса – цепной. Шины, как и у всех тяжелых грузовиков того времени, были сплошные. Интересно, что это был первый в истории грузовик с металлической кабиной, крыша которой была снабжена стальными усилителями.

В годы Первой мировой этот грузовик поставлялся в вооруженные силы США и союзников – Англии и Франции. Он перевозил там личный состав и военные грузы, использовался как артиллерийский тягач, самосвал и даже как спецмашина с лебедкой для запуска аэростатов. А 7,5-тонная версия применялась даже для транспортировки в кузове легких танков Renault FT17.

Английские солдаты, воевавшие во Франции, дали этой крепкой, рычащей машине прозвище «Бульдог». После окончания войны фирма Mack быстро оценила это прозвище и сделала его официальной маркой своих грузовиков. Более того, капоты этих машин украсили литыми декоративными фигурками в виде бульдога.

Всего до 1920 года было выпущено около 4500 автомобилей Mack серии АС. Но на этом история не закончилась: машина оказалась долгожителем. С 1923 года она получила 6-цилиндровый двигатель, уже в 97 – 120 л. с., а в 1932 году появился самосвал АС6 – с мотором в 150 л. с. Были и трехосные варианты грузовика. Автомобиль широко применялся в различных сферах хозяйства. На его базе выпускались и самосвалы, и различные специальные машины, в том числе пожарные.

Выпуск грузовиков Mack AC прекратился только в 1938 году. За все это время было изготовлено 40 299 автомобилей. И большинство из них было украшено фигуркой бульдога.