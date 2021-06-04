Команда Джошуа не видит смысла в защите пояса

Команда британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не видит смысла в том, что держать все три чемпионских пояса, которые принадлежат боксеру. В то же время спортсмен из Уотфорда заинтересован в поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), который является обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской организации (WBO, сообщает Обозреватель.

Об этом в интервью iFL TV﻿ заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, украинской стороне было сделано выгодное предложение. Кроме того, WBO дала командам двух боксеров дополнительную неделю для переговоров, но чемпион готов отказаться от пояса.

"Мы сделали честное, как нам кажется, предложение Усику. Но у нас пока нет соглашения. Джошуа будет рад подраться с Усиком. Мы хотим этого боя. Если мы придем к соглашению, мы сделаем этот бой. Если же нет – пойдем другим путем. Но наш приоритет – Усик. Проблема заключается в том, что у нас нет гарантий, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится. Поэтому зачем нам держать все пояса?" – сказал Хирн .

Он также назвал других возможных соперников Джошуа на бой, который запланирован на конец лета.

"Есть несколько других вариантов. Реванш против Диллиана Уайта, третий бой с Энди Руисом, поединок против Луиса Ортиса, который можно организовать в США. Но надеюсь, поединок против Усика состоится. У нас нет никаких проблем с тем, чтобы выйти против Усика, мы не боимся. Мы можем договориться хоть сегодня, если команда Усика примет наше предложение" , – заявил промоуткр Джошуа.

Напомним, Энтони должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, по решению суда обязали провести третий поединок против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).