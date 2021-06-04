"Большая стройка" существенно сократила убытки предприятий Укравтодора

Половина предприятий "Укравтодора" остаются убыточными, но благодаря выполнению масштабных дорожных работ по итогам 2020 года финансовая отчетность значительно улучшилась, сообщает РБК-Украина.

"Сводный финансовый отчет 2020 года продемонстрировал - оптимизация работы подчиненных Укравтодору предприятий помогает выполнять самые большие за все время Независимости объемы строительства и ремонтов дорог с меньшими убытками для государства", - говорят в пресс-службе "Укравтодора".

Инициирована президентом Владимиром Зеленским инфраструктурная программа "Большая стройка" помогла экономически активным предприятиям существенно улучшить экономические показатели.

"11 предприятий получили чистую прибыль 13,5 млн грн. Лидером среди них стало ГП "ГосдорНИИ" с прибылью 9,4 млн грн" , - говорится в отчете.

Еще 11 ДП фактически не работают, находясь в состоянии ликвидации, реорганизации или вовсе прекратили деятельность. Также к числу проблемных относится государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины", которой принадлежит 31 дочернее предприятие.

По итогам 2020 года они совместно сгенерировали убыток в размере 116,5 млн грн. Но даже такой результат является прорывом по сравнению с предыдущим 2019 годом, когда чистый убыток предприятий "Укравтодора" достигал 1,6 млрд грн, то есть более чем в 16 раз больше.

В "Укравтодоре" отметили, что вместе с Кабинетом министров продолжают работу над очисткой убыточных и системным развитием активных предприятий.