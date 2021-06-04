Гончаренко и Геращенко прокомментировали "признание" Протасевича

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отреагировал на "признание Романа Протасевича", основателя Telegram-канала NEXTA.

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Каких ответов вы ожидаете от человека под пытками? "Все хорошо, просто немного дуло в затылок натирает"? Так называемые "признания" Протасевича - ни что иное, как прямой вызов Лукашенко всему демократическому миру. Вот смотрите на своих экранах, как я в XXI веке внутри Европы могу похитить человека и пытать его.

Кто-то еще дальше будет рассказывать о "белорусской сгущенке"? Сталинизм в худших его проявлениях. И еще один важный момент: ему ставят в вину участие в войне за Украину! Таким образом, Лукашенко опасен непосредственно для каждого нашего гражданина.

Это нужно прекращать как можно быстрее. Никакого сотрудничества с Лукашенко до освобождения всех политзаключенных! Жыве Беларусь! "- написал Гончаренко.

Политик в своем обращении также обратился ко всем, кто поддерживает Лукашенко.

"Вы же понимаете, что были бы не на месте этого кгбистского "журналиста", а на месте Протасевича? Уж не о человечности, но хотя бы логику нужно включать ", - резюмировал Гончаренко.

Народный депутат Ирина Геращенко также в своем Telegram-канале прокомментировала "признание" Протасевича.

По ее словам, "трудно и страшно представить, под каким давлением и пытками они (признания ) были сделаны".