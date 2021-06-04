Гончаренко и Геращенко прокомментировали "признание" Протасевича
Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отреагировал на "признание Романа Протасевича", основателя Telegram-канала NEXTA.
Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
"Каких ответов вы ожидаете от человека под пытками? "Все хорошо, просто немного дуло в затылок натирает"? Так называемые "признания" Протасевича - ни что иное, как прямой вызов Лукашенко всему демократическому миру. Вот смотрите на своих экранах, как я в XXI веке внутри Европы могу похитить человека и пытать его.
Кто-то еще дальше будет рассказывать о "белорусской сгущенке"? Сталинизм в худших его проявлениях. И еще один важный момент: ему ставят в вину участие в войне за Украину! Таким образом, Лукашенко опасен непосредственно для каждого нашего гражданина.
Это нужно прекращать как можно быстрее. Никакого сотрудничества с Лукашенко до освобождения всех политзаключенных! Жыве Беларусь! "- написал Гончаренко.
Политик в своем обращении также обратился ко всем, кто поддерживает Лукашенко.
"Вы же понимаете, что были бы не на месте этого кгбистского "журналиста", а на месте Протасевича? Уж не о человечности, но хотя бы логику нужно включать", - резюмировал Гончаренко.
Народный депутат Ирина Геращенко также в своем Telegram-канале прокомментировала "признание" Протасевича.
По ее словам,
"трудно и страшно представить, под каким давлением и пытками они (признания
) были сделаны".
"Все, кто сейчас "разочаровывается" в Протасевиче, откровенно удивляют. Кто мы такие, чтобы давать оценку человеку, которому грозит смертная казнь. На руках и лице которого видны следы пыток, избиения. Я желаю ему выжить и выстоять", - написала Геращенко.