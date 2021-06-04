В Украину вернулся капитан судна, которого удерживали на Шри-Ланке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину вернулся украинский капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов. Его с 2016 года удерживали на Шри-Ланке, сообщает РБК-Украина.

По словам главы украинской дипломатии, обвинения в отношении капитана были безосновательными.

"Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по безосновательным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе" , - написал Кулеба.

Ранее в Испании задержали трех украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн наркотиков.