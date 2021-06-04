В "ДНР" планируют создать словарь русского донецкого просторечья

Донецкие филологи намерены создать словарь современного языка жителей Донбасса. Об этом рассказал называющий себя "заведующим кафедрой русского языка "ДонНУ" Вячеслав Теркулов, сообщает Вести.

"В первую очередь, мы составляем словарь донецкого просторечья. Наши дети должны знать, что нет здесь никакого суржика, здесь – русский язык, русское просторечье, в котором есть вкрапления украинизмов, но многие эти вкрапления даже не украинские. Например, фраза "я за него тебе рассказывал" – не украинизм, это пришла из Одессы", – отметил "доктор филологических наук".

По информации Теркулова, к началу 2022 года планируется издать краткий словарь с примерно 600 регионализмами – словами, имеющими ограниченное территориальное употребление.