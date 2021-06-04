Упавший интерес к Tesla в Китае обрушил акции компании

Акции Tesla упали более, чем на пять процентов на фоне новостей о том, что объем заказов на продукцию компании в Китае в последний месяц серьезно сократился, сообщает Лента.ру.

Издание Information со ссылкой на осведомленный источник написало, что число заказов в Китае в мае снизилось до 9800 по сравнению с более чем 18 тысячами заказов в апреле. Снижение объемов заказов Tesla в Китае в комментарии CNBC подтвердила и исследовательская компания JL Warren Capital. Там оценивают уровень обрушения примерно в 30 процентов, однако считают и такой показатель катастрофическим.

За последнее время Tesla в Китае столкнулась с расследованиями, касающимися вопросов безопасности, и отзывом продукции. Кроме того, компания вынуждена разбираться с проблемами в публичном поле из-за жалоб потребителей.

Предполагаемые мощности завода Tesla в Шанхае позволяют производить около полумиллиона электромобилей в год для потребителей в Китае и на экспорт в другие страны Азии и Европы.

За год акции Tesla упали примерно на 15 процентов, а по сравнению с максимумом 29 января потеряли более 35 процентов. 3 июня власти Китая сообщили, что Tesla должна будет отозвать более 700 автомобилей Model 3 из-за возможных дефектов ремней безопасности и тормозной системы. С аналогичным требованием компания столкнулась и в ноябре 2020 — тогда требования китайского регулятора касались почти 900 машин.

Ранее в мае компания вынуждена была поднять цены на некоторые модели автомобилей. Глава Tesla Илон Маск объяснял это давлением роста цен на сырье , а также указывал на ситуацию с дефицитом полупроводников, с которым столкнулись многие мировые компании. Нехватка чипов позволила их производителям поднять цены на свою продукцию.