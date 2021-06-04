Топ-5 неожиданных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Анджелина Джоли – не только одна из самых знаменитых и востребованных актрис Голливуда, но еще и кинорежиссер, сценарист, мать шестерых детей и посол доброй воли ООН. Сегодня, 4 июня, ей исполняется 46 лет, сообщает Сегодня.

Смотрите подборку самых необычных и странных фактов об имениннице – от заказа собственного убийства до коллекционирования ножей. А вы думали, что фотосессия с роем пчел – самый сумасшедший поступок Джоли?

Пыталась заказать собственное убийство

Анджелина Джоли известна всем не только своим талантом, но и довольно развязным, неконтролируемым поведением в прошлом. Известно, что актриса долгое время страдала от депрессий и неуверенности в себе.

Так, в 26-летнем возрасте она призналась, что пыталась нанять киллера, чтобы тот убил ее. Она понимала, что суицид – это не выход, а заказать собственное убийство ей казалось более "приемлемым вариантом".

Актриса Анджелина Джоли в молодости и сейчас / Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Кровь в медальоне

Всем известно, что до брака с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли было много романов и она даже два раза была замужем. Во время свадьбы с американским актером Билли Бобом Торнтоном (с ним актриса прожила три года) Анджелина попросила возлюбленного расписаться в свидетельстве о браке кровью.

Позже она приобрела два медальона, в которых супруги хранили небольшое количество крови друг друга! После развода Джоли попросила Билли вернуть ей медальон, а еще пришлось выводить с тела тату с именами друг друга.

Странный наряд на свадьбе

А вот замуж за своего первого мужа, актера Джонни Ли Миллера, Анджелина Джоли выходила в кожаных штанах и в футболке с написанным кровью на ней именем Джонни.

Любовь к ножам

В юности Анджелина Джоли питала страсть к ножам. Более того, кроме их коллекционирования, актриса любила наносить себе порезы и раны.

Воспитание детей

Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Анджелина Джоли – многодетная мать. Всего у актрисы трое родных детей и трое приемных: Шайло, двойняшки Нокс и Вивьен, Захара, Пакс и Мэддокс.

Методы воспитания Джоли уже давно обсуждаются в обществе и считаются довольно странными. Например, чтобы наказать провинившегося в чем-то ребенка, Джоли заводит его в пустую комнату и начинает пристально смотреть ребенку в глаза. После чего тот быстро признает свою вину.

Недавно ее дочь Шайло заявила, что хочет сменить пол и даже официально изменила свое имя на мужское. Джоли такое решение девочки уважает и заявляет, что не станет мешать выбору Шайло.