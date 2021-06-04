ГБР задержало "кассира" Волынской таможни с $700 тыс. в авто
Сотрудники ГБР задержали
“главного кассира” Волынской таможни Михаила Бурдейного с $700 тыс. в багажнике автомобиля. Об этом пишет журналист Евгений Плинский.
Расследователь отмечает, что
“традиционно в первую неделю месяца” Бурдейный возил
“кассу” с поста Ягодын в Киев. По информации Плинского, обычно эта сумма составляла порядка $1,5 млн.
Большую ценность, чем деньги, представляет записная книжка с
“очень известными фамилиями”, которым задержанный передавал деньги, подчеркнул журналист и намекнул, что среди них есть
“мечтатель”, хотевший возглавить таможню или стать замминистра финансов.