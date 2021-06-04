ГБР задержало "кассира" Волынской таможни с $700 тыс. в авто

Сотрудники ГБР задержали “главного кассира” Волынской таможни Михаила Бурдейного с $700 тыс. в багажнике автомобиля. Об этом пишет журналист Евгений Плинский﻿.

Расследователь отмечает, что “традиционно в первую неделю месяца” Бурдейный возил “кассу” с поста Ягодын в Киев. По информации Плинского, обычно эта сумма составляла порядка $1,5 млн.

Большую ценность, чем деньги, представляет записная книжка с “очень известными фамилиями” , которым задержанный передавал деньги, подчеркнул журналист и намекнул, что среди них есть “мечтатель” , хотевший возглавить таможню или стать замминистра финансов.