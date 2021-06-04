Суд рассмотрит дело "житомирского стрелка", убившего 7 человек

Сегодня Богунский районный суд Житомира рассмотрит дело "житомирского стрелка" Анатолия Захарченко, которого обвиняют в убийстве семерых людей 22 мая 2020 года, сообщает Андрей Павловский.

Сторона защиты говорит о самообороне. Жены убитых мужчин пришли с их фотографиями на футболках и просят суд о пожизненном сроке.

Фото: 360 Новости

Фото: 360 Новости

21 мая 2020 года на пруды на хуторе Краснянка приехали восемь знакомых арендатора водоема из Киева. Среди них – бывшие участники ООС, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. С Захаренко они были в дружеских отношениях – общались больше десяти лет. В ночь на 22 мая арендатор водоема расстрелял семерых из них, восьмому удалось спастись.

"Житомирский стрелок" Анатолий Захарченко. Фото: 360 Новости

По заявлению подозреваемого, бывшие участники АТО приехали к нему с угрозами.