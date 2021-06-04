Один город станет центром постковидной реабилитации в Украине

Местные власти Бердянска готовят программу, по которой город станет центром постковидной реабилитации в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Совместно с американскими партнерами мы разрабатываем концепцию, чтобы Бердянск стал центром постковидной реабилитации. Для этого есть большая программа, которую мы презентуем осенью.

"Мы также создаем концепцию развития территории, которую презентуем через несколько недель. Будет проект, какого в Украине еще никто не видел. Это будет территория с отелями, в том числе пятизвездочными, с казино, спортивными, культурными, парковыми зонами" , - сообщил городской голова Бердянска Валерий Баранов.

Баранов отметил, что в городе работает более 80 отелей разного уровня, очень много частных гостиниц, восемь детских оздоровительных лагерей.

"Делается реконструкция приемного отделения и планируется установка ангиографа" ,- добавил он.

Помимо этого, местная власть планирует возродить фестивальное движение, в том числе организовать большой музыкальный фестиваль на День независимости.