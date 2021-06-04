Семь "слуг" поддержали санкции против "Квартала-95"

Запрос бывшего члена фракции "Слуга народа" Гео Лероса к Владимиру Зеленскому о введении санкций против “95-го квартала” (за трансляцию их продуктов на подсанкционных российских каналах) поддержали 7 депутатов "СН, сообщает Вести.

Голосование прошло на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 июня. Постановление поддержали 67 народных депутатов.

Скриншот: телеканал "Рада"

Скриншот: телеканал "Рада"

Скриншот: телеканал "Рада"

В феврале народный депутат Гео Лерос обратился в СНБО с просьбой проверить ООО "Квартал 95" из-за продажи России прав на программу "Лига смеха". Парламентарий напомнил, что "Лигу смеха" продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ, а за НМГ, в свою очередь, стоят структуры банка "Россия".

По его словам, ВТБ и банк "Россия" находятся под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе.