В России призеров школьных олимпиад наградили майонезом и кетчупом

В российском городе Кирове школьников, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады, наградили майонезом, ссылаясь на соцсети, сообщает InfoResist.

По словам родителей одного из олимпиадников, их ребенок получил в подарок от мэрии грамоту и 4 пакетика майонеза, кетчупа и соуса по 230 г.

Фото: соцсети

В свою очередь, власти Кирова открестились от награждения детей майонезом. В администрации города утверждают, что подарки дарил фонд "Содружество", а в пакетах, кроме майонеза и кетчупа, были торты.