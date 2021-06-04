В ближайшее время официально назначат пресс-секретаря Зеленского

На следующей неделе будет официально назначен новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Его имя пока держат в секрете, сообщает РБК-Украина.

В начале недели собеседники издания рассказали, что уже выбран "шорт-лист" кандидатов. Их ожидало личное собеседование с Зеленским. По состоянию на обед пятницы, 4 июня, решение почти принято.

"Президент практически выбрал. На следующей неделе будет указ" , - уточнил источник в ОП.

Имя нового пресс-секретаря Зеленского в Офисе пока не называют.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в конце апреля покинула свою должность. При этом она останется в команде Офиса президента в качестве советника по международным коммуникациям.