Межбанк: укрепление гривны продолжается

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось укрепление национальной валюты.

Национальный банк вновь был вынужден вмешаться в торги и вышел с интервенцией на покупку по цене 27,25 гривен. Только появление регулятора, который к моменту публикации уже купил 20 млн долларов, смогло затормозить снижение котировок. Покупатели, видя происходящее, убрали свои заявки, ожидая, что ценник опустится еще ниже.

На наличном валютном рынке доллар также продолжил дешеветь вслед за безналичным. Утром в Киеве наличного «американца» продавали по 27,27 гривен, в обед – уже по 27,22-27,23 гривен. Спрос на дешевеющий доллар невысокий.

Евро на FOREX продолжил падение, начавшееся вчера, и к обеду опустился до отметки 1,2102 доллара. Наличный евро ускорил падение, т.к. сразу два фактора наложились друг на друга – и падение на FOREX, и снижение ценника на наличный доллар. В обед пятницы в столице наличную евровалюту продавали уже по 33,05-33,07 гривны – на 20 копеек дешевле, чем днем ранее.

Торговля наличным рублем в Киеве продолжается в узком диапазоне 3,70-3,72 гривны за 10 рублей. Колебания цены рубля на мировых рынках пока никак не отображается на наличном рубле.

Замерла на месте и цена польского злотого: в Киеве его по-прежнему продают по 7,45-7,50 гривен.