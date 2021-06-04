В "ЛНР" развесили борды с надписью "Протасевич - убийца"

В так называемой "Луганской Народной Республике" появились билборды с изображением белорусского журналиста и бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Романа Протасевича и надписью "Протасевич – убийца". 

﻿Фото билбордов публикуют в сепаратистских СМИ. 

﻿Сообщается, что заказчиками данных бордов являются "патриотически настроенные жители ЛНР".

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Украинский журналист Александр Махов подчеркнул, что Роман Протасевич был на Донбассе как "гражданское лицо". Журналист считает, что таким образом "пропагандистская машина перемалывает человека"

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Facebook Александра Махова

Отметим, что в "ЛНР" открыли дело против Романа Протасевича. Так называемая "генпрокуратура" обвиняет Протасевича в совершении тяжких преступлений, в результате которых погибли мирные жители. Деятельность журналиста на Донбассе также определили как "террористическую".

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