В "ЛНР" развесили борды с надписью "Протасевич - убийца"

В так называемой "Луганской Народной Республике" появились билборды с изображением белорусского журналиста и бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Романа Протасевича и надписью "Протасевич – убийца".

﻿Фото билбордов публикуют в сепаратистских СМИ.

﻿Сообщается, что заказчиками данных бордов являются "патриотически настроенные жители ЛНР".

Украинский журналист Александр Махов подчеркнул, что Роман Протасевич был на Донбассе как "гражданское лицо". Журналист считает, что таким образом "пропагандистская машина перемалывает человека" .

Facebook Александра Махова

Отметим, что в "ЛНР" открыли дело против Романа Протасевича. Так называемая "генпрокуратура" обвиняет Протасевича в совершении тяжких преступлений, в результате которых погибли мирные жители. Деятельность журналиста на Донбассе также определили как "террористическую".