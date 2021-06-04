Нова Пошта запустила новый сервис

Клиенты "Новой Пошты" теперь могут самостоятельно через сайт компании управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождения посылки, сообщает Интерфакс-Украина.

Теперь как только посылка будет зафиксирована к отправлению, клиенты будут получать сообщение в Viber или sms со ссылкой на сервис по управлению доставкой. Он адаптирован к пользованию с разных гаджетов - как из смартфона, так и с компьютера.

"Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте "Новой Пошты". Раньше можно было только узнать статус отправки и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или к мобильному приложению. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время" , - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что новый сервис предусматривает следующие функции: