В Украине возобновят плановые госпитализации

Глава Минздрава Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что в Украине должны возобновить плановые госпитализации, сообщает Новое время.

"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения, с департаментами здравоохранения, и определили перечень больниц, в которые госпитализируются на этом этапе в первой волне больные с коронавирусной болезнью, а все остальные больницы должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным", — отметил он.

Ляшко добавил, что это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации в стране. В Украине дважды запрещали плановые госпитализации — во время осенней и весенней вспышки коронавируса.

С февраля в стране были запрещены плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня и проведения других неотложных и срочных госпитализаций.