Дожди уйдут, но тут же вернутся: прогноз погоды на выходные

На выходных погода в Украине успеет несколько раз измениться, притом, к сожалению, не в пользу солнца и тепла. Если в субботу дожди практически полностью покинут территорию страны, то в воскресенье снова вернутся и принесут с собой грозы, шквальный ветер и другие “не летние” элементы.

Прогноз на 5 июня

В субботу по всей стране, кроме отдельных регионов, на протяжении дня воздух прогреется до +20...+22°C, а ночью охладится до 10-12. На 1-2 градуса теплее будет в Одесской области, холоднее – на Закарпатье. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях прогнозируют 16-18 выше нуля в светлое время и 10-12 в темное.

Дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях. В первых трех возможна гроза. Осадки сами по себе обещают быть несильными. В остальных регионах сухо; либо солнечно, либо пасмурно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погодные условия не вызывают опасений – по всей стране “зеленый” уровень.

О рисках возникновения пожаров не сообщают.

В Киеве сухо, пасмурно с прояснениями. Днем термометры покажут +20...+22 градуса, ночью – около 11-13. Скорость ветра – 2-4 м/с.

Карта осадков, ожидаемых в 14:00 в субботу, 5 июня. Скриншот: Meteobar

Прогноз на 6 июня

В воскресенье жители западных, а также Николаевской и Херсонской областей могут рассчитывать на потепление до 22-24 градусов тепла в течение дня и 10-12 после захода солнца (до +14 на Херсонщине). В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Одесской областях и Крыму в светлое время столбики термометров дойдут до отметок +20...+22, а в темное – опустятся до +10...+13. В остальных регионах ожидается не более 19-21 по Цельсию днем и от 10 до 13 ночью.

Дожди с грозами могут пролиться во всех без исключения областях. Самые сильные – на севере Украины, в Одесской, Черновицкой, Кировоградской областях. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Несмотря на ухудшение погоды, причин для введения какого-либо уровня метеорологической опасности не предвидится.

В Киеве дождь, возможно, с грозой. Днем температура повысится до +20...+22 градусов, ночью – опустится до 11-13. Скорость ветра – 2-5 м/с.