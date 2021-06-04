Минздрав предложил частным клиникам начать COVID-вакцинацию

Коммунальные и частные медучреждения могут начать вакцинацию от коронавируса - для этого они должны создать мобильную бригаду или пункт прививки, сообщает Корреспондент.

Для этого медучреждение должно обратиться с официальным запросом в подразделение по здравоохранению ОГА, указав лиц, ответственных за запись, учет остатков вакцин, актуальные телефоны регистратуры.

После этого департамент ОГА обращается в Минздрав для включения медучреждения в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от COVID-19.

В случае негативного решения местного департамента здравоохранения медучреждение может напрямую обратиться в Минздрав для дополнительных консультаций.

Департаменты здравоохранения подают в Минздрав списки поставщиков услуг, задействованных в вакцинации, ежемесячно в период с 25-го до 30-го числа. Минздрав верифицирует данные и обновляет перечень таких медучреждений.

В вакцинации от COVID-19 могут принять участие все поставщики медицинских услуг - учреждения здравоохранения всех форм собственности и физические лица-предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую практику и подключены к электронной системе здравоохранения.