Первые 20 человек выселяются с дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице: кто они

Первые 20 человек выселяются с дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице: кто они

Первые 20 человек выселяются из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений (в Конча-Заспе и Пуще-Водице — ред.)", — сказал Данилов.

Он зачитал список этих лиц:

  • Панасюк Елена Викторовна
  • Зубко Людмила Николаевна
  • Ивченко Виктор Анатольевич
  • Матвиенко Ольга Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергей Владимирович
  • Гаврилюк Лидия Михаловна
  • Васюник Иван Васильевич
  • Лавринович Александр Владимирович
  • Череп Валерий Иванович
  • Гайсинский Юрий Александрович
  • Табачник Дмитрий Владимирович
  • Петренко Николай Николаевич
  • Макарьян Давид Борисович
  • Макарьян Борис Петрович
  • Папиш Илья Иосифович
  • Ильин Александр Игоревич
  • Богатырева Раиса Васильевна
  • Семиноженко Владимир Петрович
  • Тополов Виктор Семенович

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