Первые 20 человек выселяются с дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице: кто они

Первые 20 человек выселяются из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений (в Конча-Заспе и Пуще-Водице — ред.)" , — сказал Данилов.

Он зачитал список этих лиц: