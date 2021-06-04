Первые 20 человек выселяются с дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице: кто они
Первые 20 человек выселяются из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице, сообщает Деловая столица.
Об этом на брифинге сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений (в Конча-Заспе и Пуще-Водице — ред.)", — сказал Данилов.
Он зачитал список этих лиц:
- Панасюк Елена Викторовна
- Зубко Людмила Николаевна
- Ивченко Виктор Анатольевич
- Матвиенко Ольга Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергей Владимирович
- Гаврилюк Лидия Михаловна
- Васюник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович
- Череп Валерий Иванович
- Гайсинский Юрий Александрович
- Табачник Дмитрий Владимирович
- Петренко Николай Николаевич
- Макарьян Давид Борисович
- Макарьян Борис Петрович
- Папиш Илья Иосифович
- Ильин Александр Игоревич
- Богатырева Раиса Васильевна
- Семиноженко Владимир Петрович
- Тополов Виктор Семенович