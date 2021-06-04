В санкционных списках СНБО нет случайных людей - Данилов

В санкционных списках, которые утверждает Совет национальной безопасности и обороны, нет ни одного случайного человека, поскольку по каждому лицу проводят тщательную проверку.﻿ Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в ходе брифинга, сообщает Деловая столица.

"Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Все списки заранее проверяют, верифицируются. Более того, они верифицируются не только на территории Украины, они верифицируются на территории разных стран. Все люди, которые попадают в списки, попадают за те или иные преступления" , — заверил секретарь.

Данилов подчеркнул, что в отношении каждого лица проводят тщательную проверку.