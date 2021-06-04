Украина отказалась от предложения Ирана по выплате компенсаций

Обстоятельства, при которых под Тереганом был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752, должны быть установлены до начала процесса выплаты Ираном компенсаций, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторения подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса. В то же время, ему должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат" , - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он подчеркнул, что конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением.