Как выглядел первый автомобиль Курта Кобейна

Фронтмен легендарной группы Nirvana Курт Кобейн считается одним из влиятельных людей в истории рок-н-ролла. Он вел типичный для рок-звезд образ жизни, но не всегда был безрассудным, сообщает Обозреватель.

За рулем автомобиля он хотел чувствовать себя в безопасности и, по слухам, был большим поклонником Volvo. Он не швырял деньги на ветер и не покупал дорогие автомобили, его первой машиной был Dodge Dart 1965 года.

Неизвестно, сколько автомобилей принадлежало Кобейну, но Dart точно был одним из них. Автомобиль показали на выставке в честь лидера Nirvana в ирландском Ньюбридже в 2018 году.

Dodge Dart, который принадлежал Курту Кобейну. Источник: Classic Car Journal

Это была третья серия Dart и она имела несколько вариантов с разными двигателями. Какой именно управлял Курт тоже неизвестно, но учитывая его склонность к безопасности, то видимо той, что с маленьким двигателем. Это был бы рядный шестицилиндровый агрегат на 101 л.с. и с задним приводом. В другом варианте был двигатель V8 на 235 л.с.

В 1965 году Dodge усовершенствовал модель, установив большие 14-дюймовые колеса и модернизировав подвеску. Первые увеличились, потому что их оснастили новыми дисковыми тормозами.

Также машине установили кондиционер и ремни безопасности передних сидений, что точно могло порадовать Кобейна.

У автомобиля было несколько версий с различными двигателями. Источник: HotCars

Dart был доступен с трех или четырехступенчатой механической коробкой передач и с автоматической системой TorqueFlite. В 1965 году этот автомобиль был очень популярным. 40% поставок Dodge приходились именно на него.

Самой популярной версией Dart того года был двухдверный седан со средней стоимостью всего 2650 долларов. Автомобиль выпускали с 1963 до 1966 года, когда марка решила пойти дальше.

Это могла быть не самая крутая машина молодого Кобейна, но она точно передавала его вкус. Его отец Дональд был автомобильным механиком, и возможно именно поэтому Курт любил большие старые машины.