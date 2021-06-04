Что ожидается на валютном рынке на выходных

В пятницу укрепление национальной валюты на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось с новыми силами.﻿ Национальный банк был вынужден второй раз за неделю провести интервенцию на покупку валюты, чтобы хоть немного затормозить падение доллара﻿ к гривне.

Существенное преобладание предложения валюты над спросом ощущалось с самого утра. Периодически объем заявок на продажу в 1,5-2 раза превышал запросы покупателей. Под давлением продавцов котировки продолжили снижение, опустившись к обеденному перерыву до 27,25 гривен на покупке. К концу обеденного перерыва предложение превышало спрос в 4 раза. Возникла угроза обвала доллара. Национальный банк был вынужден отреагировать. Регулятор вышел с интервенцией на покупку валюты и приобрел 20 млн долларов по цене 27,25 гривен, после чего опять ушел. После ухода Нацбанка котировки продолжили снижение.

К закрытию торгов пятницы опустились на 5,3 копеек на покупке и 3,7 копейки на продаже по сравнению с закрытием четверга.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,28/27,325 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись еще уже, чем в четверг: спрэд на открытии составил всего 4,5 копейки. Уже в 08:45 прошла первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,30 гривен. До 10:05 сделки шли в диапазоне 27,31-27,34 гривен, но затем продавцов стало еще больше, и котировки пошли вниз. К 12 часам ценники и на покупку, и на продажу ушли ниже 27,30 гривен, и у продавцов началась настоящая паника. Они торопились отдать валюту, не особо задумываясь о цене. В районе обеденного перерыва на рынке появился Нацбанк с ордером на покупку на уровне 27,25 гривен. К этому моменту заявок на продажу было в 4 раза больше, чем на покупку. После обеда из крупных покупателей на рынке остался только Нацбанк. Он не стал изменять своим привычкам, приобрел 20 млн долларов – и ушел с рынка, после чего котировки опустились еще ниже.

Котировки закрытия – 27,24/27,273 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 8,8 млн по сравнению с четвергом и составил 146 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3071 гривен.

Официальный курс доллара на 7 июня установлен на отметке 27,2914 гривен за доллар, снижение на 4,86 копейки.



Официальный курс евро на 4 июня установлен на отметке 33,0635 гривны за евро, снижение на 19,42 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2170 . Сегодня евро продолжил падение к американскому доллару и опустился до отметки 1,2102 доллара. Однако после публикации американских данных по занятости, которые оказались гораздо хуже прогнозных, доллар возобновил падение к другим ведущим мировым валютам. Евро воспользовался ситуацией и поднялся до 1,2184 доллара.

Российский рубль сегодня продолжил укрепление к американскому доллару и к вечеру достиг 72,77 рублей за доллар. Новость о намерениях России исключить доллар из Фонда национального благосостояния, заменив его евро, китайским юанем и золотом, продолжает играть против доллара, способствуя далнейшему росту рубля. Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 72,77-72,83 рубля за доллар. В Киеве цена наличного рубля осталась на прежнем уровне - 3,70-3,72 гривны за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

Валютный рынок охватила эйфория: гривна продолжает укрепление к иностранным валютам, даже несмотря на возобновившиеся интервенции Национального банка. Каждый день доллар дешевеет на 6-8 копеек, и аналитики не берутся предсказать, где остановка.

В Киеве наличный доллар к вечеру подешевел до 27,20 гривен. На выходных в столице доллар будут продавать по 27,20-27,22 гривен, а вот сдать его по нормальной цене будет проблематично: обменники опустят ценник на покупку как можно ниже.

Подешевел сегодня и евро: к вечеру пятницы его продавали по 33,05-33,10 гривен. Впрочем, рост евро на FOREX после обеда может спровоцировать рост спроса на него, но вряд ли ценник на продажу на выходных поднимется выше 33,15 гривен.

Что касается российского рубля, его укрепление идет параллельно с укреплением гривны, поэтому цена наличного рубля в столице останется на прежнем уровне: 3,70-3,72 гривны. Там же, где будут предлагаться небольшие объемы российской валюты, можно будет увидеть даже более низкие цифры: 3,68-3,69 гривен за 10 рублей.

В целом же, на валютный рынок пришло лето: снижение активности операций на наличном рынке и очередное сезонное укрепление гривны.